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Регион
5 февраля, 02:18

Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Работа криминалистов на месте стрельбы в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Работа криминалистов на месте стрельбы в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Подозреваемые в стрельбе и похищении на Кастанаевской улице на западе Москвы задержаны в Подмосковье, сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, причиной конфликта стала неудачная сделка по продаже автомобиля.

«В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщает ГУ МВД.

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Задержанными оказались мужчины 27 и 24 лет. В полиции добавили, что после инцидента похитители высадили мужчину и скрылись. На данный момент пострадавшему ничего не угрожает.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Лия Мурадьян
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