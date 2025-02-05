Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Подозреваемые в стрельбе и похищении на Кастанаевской улице на западе Москвы задержаны в Подмосковье, сообщили в столичном управлении МВД.

По данным полиции, причиной конфликта стала неудачная сделка по продаже автомобиля.

«В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщает ГУ МВД.