Полиция задержала участников стрельбы и похищения человека на западе Москвы
Работа криминалистов на месте стрельбы в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Подозреваемые в стрельбе и похищении на Кастанаевской улице на западе Москвы задержаны в Подмосковье, сообщили в столичном управлении МВД.
По данным полиции, причиной конфликта стала неудачная сделка по продаже автомобиля.
«В результате злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия», — сообщает ГУ МВД.
Задержанными оказались мужчины 27 и 24 лет. В полиции добавили, что после инцидента похитители высадили мужчину и скрылись. На данный момент пострадавшему ничего не угрожает.
Напомним, конфликт со стрельбой произошел между людьми в автомобилях Hyundai и Mercedes на Кастанаевской улице в Москве. Водитель и пассажир автомобиля Mercedes применили травматическое оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело.