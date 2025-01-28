Появилось видео эпичной погони со стрельбой за пьяным «‎гонщиком» без прав под Ковровом

Во Владимирской области сотрудники из Госавтоинспекции «Ковровский» устроили погоню за нетрезвым водителем. Инспекторам также пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить правонарушителя. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во Владимирской области сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нетрезвым водителем. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл в посёлке Мелехово Ковровского района. От граждан поступило сообщение о нетрезвом водителе за рулём иномарки. Машину заметили сотрудники, находящиеся на маршруте патрулирования. Остановить «шумахера» попытались с помощью громкоговорящего, но водитель требование проигнорировал. В итоге началось преследование.

«Во время погони водитель неоднократно нарушал Правила дорожного движения и пытался скрыться. Для принудительной остановки автомобиля полицейские применили огнестрельное оружие. В результате машина была остановлена, а нарушитель задержан. Им оказался местный житель, ранее лишённый права управления транспортными средствами. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — говорится в сообщении Волк.

Инспекторы составили административные материалы по нескольким статьям. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.