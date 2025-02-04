СК возбудил дело после стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Конфликт со стрельбой на Кастанаевской улице на западе Москвы разгорелся между гражданами, находившимися в автомобилях Hyundai и Mercedes. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель немецкого авто и его пассажиры применили травматическое оружие, после чего скрылись с места происшествия.

По данным ТАСС, мужчина купил машину, но она не понравилась его родителям. Молодой человек позвонил продавцу и назначил встречу, которая и завершилась конфликтом. В результате его увезли в неизвестном направлении. Потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса РФ («Похищение человека»). Расследование ведёт межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Западному административному округу Москвы.