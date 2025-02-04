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Регион
4 февраля, 19:37

СК возбудил дело после стрельбы и похищения человека на западе Москвы

Работа правоохранителей на месте стрельбы на западе Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Работа правоохранителей на месте стрельбы на западе Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК

Конфликт со стрельбой на Кастанаевской улице на западе Москвы разгорелся между гражданами, находившимися в автомобилях Hyundai и Mercedes. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель немецкого авто и его пассажиры применили травматическое оружие, после чего скрылись с места происшествия.

По данным ТАСС, мужчина купил машину, но она не понравилась его родителям. Молодой человек позвонил продавцу и назначил встречу, которая и завершилась конфликтом. В результате его увезли в неизвестном направлении. Потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса РФ («Похищение человека»). Расследование ведёт межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Западному административному округу Москвы.

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Ранее появилось видео эпичной погони со стрельбой. Во Владимирской области сотрудники из Госавтоинспекции «Ковровский» погнались за нетрезвым водителем. Инспекторам также пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить правонарушителя.

Артём Гапоненко
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