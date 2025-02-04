СК возбудил дело после стрельбы и похищения человека на западе Москвы
Работа правоохранителей на месте стрельбы на западе Москвы. Обложка © Telegram / Столичный СК
Конфликт со стрельбой на Кастанаевской улице на западе Москвы разгорелся между гражданами, находившимися в автомобилях Hyundai и Mercedes. Как сообщили в правоохранительных органах, водитель немецкого авто и его пассажиры применили травматическое оружие, после чего скрылись с места происшествия.
По данным ТАСС, мужчина купил машину, но она не понравилась его родителям. Молодой человек позвонил продавцу и назначил встречу, которая и завершилась конфликтом. В результате его увезли в неизвестном направлении. Потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 126 Уголовного кодекса РФ («Похищение человека»). Расследование ведёт межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Западному административному округу Москвы.
Ранее появилось видео эпичной погони со стрельбой. Во Владимирской области сотрудники из Госавтоинспекции «Ковровский» погнались за нетрезвым водителем. Инспекторам также пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить правонарушителя.