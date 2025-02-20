В Саратове уничтожили агента СБУ, прошедшего спецподготовку в Киеве для убийства чиновника

ФСБ предотвратила теракт в отношении чиновника в Саратовской области, нейтрализовав агента украинских спецслужб, который прошёл специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения атаки. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения», — уточнили в ЦОС.

По приказу куратора гражданин России изъял из заранее оборудованного схрона бомбу с поражающими элементами, с помощью которой планировал подорвать служебный автомобиль чиновника. Во время задержания диверсант оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. Сотрудники ФСБ и гражданские в результате перестрелки не пострадали.

По сведениям ФСБ, украинский агент изучил маршруты передвижения своей цели, а также собирал разведывательную информацию о военном аэродроме в Энгельсе. Он также фиксировал результаты ударов БПЛА ВСУ по местным объектам топливно-энергетического комплекса региона. На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. По адресу проживания агента СБУ найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения, использовавшиеся при подготовке теракта.

Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело, в рамках которых проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.