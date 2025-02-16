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16 февраля, 05:07

ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за передачу данных о работе оборонного предприятия в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж. Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Установлено, что мужчина инициировал контакт через интернет с представителями украинской разведки и передал информацию, раскрывающую деятельность оборонного предприятия в Хабаровском крае.

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Ранее суд приговорил экс-служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ. По заданию представителя иностранной спецслужбы мужчина отправил на Украину по электронной почте картографические материалы о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры в Биробиджане.

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Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю

Артём Гапоненко
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