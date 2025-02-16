ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж в пользу Украины
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали за передачу данных о работе оборонного предприятия в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.
ФСБ арестовала жителя Комсомольска-на-Амуре за шпионаж. Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Установлено, что мужчина инициировал контакт через интернет с представителями украинской разведки и передал информацию, раскрывающую деятельность оборонного предприятия в Хабаровском крае.
Ранее суд приговорил экс-служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам колонии за сотрудничество с СБУ. По заданию представителя иностранной спецслужбы мужчина отправил на Украину по электронной почте картографические материалы о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры в Биробиджане.
Пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю