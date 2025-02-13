На Дальнем Востоке экс-чиновнику дали 14 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил экс-служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам колонии за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления ФСБ.

«УФСБ России по Еврейской автономной области расследовано уголовное дело в отношении бывшего служащего Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации ЕАО (одного из государственных учреждений области), который на конфиденциальной основе сотрудничал с СБУ», — указано в сообщении.

Там добавили, что по заданию представителя иностранной спецслужбы мужчина отправил на Украину по электронной почте картографические материалы о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры в Биробиджане.

В ФСБ уточнили, что переданные СБУ материалы мужчина незаконно скопировал на собственное устройство во время госслужбы, после чего хранил их дома. Суд признал жителя ЕАО виновным по статье о госизмене в форме шпионажа. Мужчине дали 14 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и с ограничением свободы на два года.