На Дальнем Востоке экс-чиновнику дали 14 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
ФСБ: Экс-госслужащий из ЕАО получил 14 лет колонии за сотрудничество с СБУ
В Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил экс-служащего «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» к 14 годам колонии за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления ФСБ.
«УФСБ России по Еврейской автономной области расследовано уголовное дело в отношении бывшего служащего Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации ЕАО (одного из государственных учреждений области), который на конфиденциальной основе сотрудничал с СБУ», — указано в сообщении.
Там добавили, что по заданию представителя иностранной спецслужбы мужчина отправил на Украину по электронной почте картографические материалы о подробном расположении объектов значимой инфраструктуры в Биробиджане.
В ФСБ уточнили, что переданные СБУ материалы мужчина незаконно скопировал на собственное устройство во время госслужбы, после чего хранил их дома. Суд признал жителя ЕАО виновным по статье о госизмене в форме шпионажа. Мужчине дали 14 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей и с ограничением свободы на два года.
А ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка. По данным силовых структур, мужчина подозревается в шпионаже в пользу Украины. Возбуждено уголовное дело.
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