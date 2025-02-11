Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 06:14

Жителя Благовещенска осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Суд в Амурской области вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Благовещенска за отправку денег в ВСУ. Ему назначили 12 лет заключения. Об этом доложила пресс-служба регионального УФСБ.

«В ходе следствия подтверждена причастность местного жителя к перечислению личных денежных средств для приобретения Вооружёнными силами Украины оружия, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.

Против молодого человека было возбуждено дело по статье 275 УК РФ (Госизмена). На данный момент приговор ещё не вступил в силу, сообщает пресс-центр ФСБ.

Жительнице Ялты предъявили обвинение в госизмене за финподдержку ВСУ
Жительнице Ялты предъявили обвинение в госизмене за финподдержку ВСУ

Ранее сообщалось, что в Татарстане 17-летний подросток из Казани предстанет перед судом по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Подросток за деньги передавал информацию о военных объектах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar