Жителя Благовещенска осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Суд в Амурской области вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Благовещенска за отправку денег в ВСУ. Ему назначили 12 лет заключения. Об этом доложила пресс-служба регионального УФСБ.

«В ходе следствия подтверждена причастность местного жителя к перечислению личных денежных средств для приобретения Вооружёнными силами Украины оружия, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.

Против молодого человека было возбуждено дело по статье 275 УК РФ (Госизмена). На данный момент приговор ещё не вступил в силу, сообщает пресс-центр ФСБ.