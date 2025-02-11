Жителя Благовещенска осудили на 12 лет за финансирование ВСУ
Суд в Амурской области вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Благовещенска за отправку денег в ВСУ. Ему назначили 12 лет заключения. Об этом доложила пресс-служба регионального УФСБ.
«В ходе следствия подтверждена причастность местного жителя к перечислению личных денежных средств для приобретения Вооружёнными силами Украины оружия, амуниции и военной техники в целях их использования против Вооружённых сил РФ», — говорится в сообщении.
Против молодого человека было возбуждено дело по статье 275 УК РФ (Госизмена). На данный момент приговор ещё не вступил в силу, сообщает пресс-центр ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 17-летний подросток из Казани предстанет перед судом по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Подросток за деньги передавал информацию о военных объектах.
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