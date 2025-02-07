В Казани подростка будут судить за госизмену и передачу информации Украине

В Татарстане 17-летний подросток из Казани предстанет перед судом по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, несовершеннолетний летом 2023 года начал контактировать в Сети с представителями украинской террористической организации. Подросток за деньги передавал информацию об объектах в Казани. Весной прошлого года правоохранители пресекли противоправную деятельность.

Подростка заключили под стражу, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения.

В СК напомнили, что преступления террористической направленности входят в категорию тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет.