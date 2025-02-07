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Регион
7 февраля, 08:51

В Казани подростка будут судить за госизмену и передачу информации Украине

В Татарстане 17-летний подросток из Казани предстанет перед судом по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным следствия, несовершеннолетний летом 2023 года начал контактировать в Сети с представителями украинской террористической организации. Подросток за деньги передавал информацию об объектах в Казани. Весной прошлого года правоохранители пресекли противоправную деятельность.

Подростка заключили под стражу, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд для рассмотрения.

В СК напомнили, что преступления террористической направленности входят в категорию тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет.

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Ранее ФСБ опубликовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену пилотом. Ему грозит пожизненный срок.

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Shutterstock / FOTODOM / Jan H Andersen

Никита Никонов
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