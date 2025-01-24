ФСБ опубликовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену пилотом

Пресс-служба управления ФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видеозапись задержания командира самолёта гражданской авиации по подозрению в госизмене. На кадрах запечатлено, как мужчина, идущий от аэропорта к парковке с чемоданом, неожиданно оказывается в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, которые подходят к нему для задержания.

Задержание пилота, подозреваемого в госизмене. Видео © УФСБ по Краснодарскому краю

На представленном ФСБ видео силовики указывают мужчине, что он задержан по подозрению в госизмене. Пилот, явно удивлённый ситуацией, спросил: «Кто? Я?». После этого его, по всей видимости, усадили в служебный автомобиль и отвезли в отделение для дальнейших следственных действий.