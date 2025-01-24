ФСБ опубликовала видео с задержанным в Краснодаре за госизмену пилотом
ФСБ обнародовала видео задержания пилота по подозрению в финансировании ВСУ
Пресс-служба управления ФСБ по Краснодарскому краю опубликовала видеозапись задержания командира самолёта гражданской авиации по подозрению в госизмене. На кадрах запечатлено, как мужчина, идущий от аэропорта к парковке с чемоданом, неожиданно оказывается в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, которые подходят к нему для задержания.
Задержание пилота, подозреваемого в госизмене. Видео © УФСБ по Краснодарскому краю
На представленном ФСБ видео силовики указывают мужчине, что он задержан по подозрению в госизмене. Пилот, явно удивлённый ситуацией, спросил: «Кто? Я?». После этого его, по всей видимости, усадили в служебный автомобиль и отвезли в отделение для дальнейших следственных действий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали лётчика гражданской авиации по подозрению в финансировании ВСУ. На допросе мужчина рассказал, что в основном, после получения необходимых указаний, он обменивал рубли на криптовалюту и переводил средства на указанный счёт. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Пилоту светит пожизненный срок.
УФСБ по Краснодарскому краю