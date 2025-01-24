В Ростовской области задержали банду, похищавшую участников СВО

В Ростовской области были задержаны члены организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемые в похищении участников специальной военной операции (СВО) и вымогательстве средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, задержанные злоумышленники похищали военных и вымогали у них более трёх миллионов рублей под предлогом «невозбуждения уголовных дел» по факту интимной связи с несовершеннолетними. Уточняется, что члены ОПГ представлялись сотрудниками полиции. Кроме того, установлено, что группа также занималась вымогательством денег у бизнесменов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской, Запорожской и Ростовской областях.

Против организатора и ещё 10 лиц из числа участников банды СК возбудил уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека» и части 3 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». У задержанных были обнаружены и изъяты несколько единиц травматического и охолощенного оружия, а также патроны. Кроме того, среди изъятых предметов оказались запрещённые сильнодействующие вещества, стероиды, средства связи и военная форма. В настоящее время все подозреваемые помещены в СИЗО Ростова-на-Дону.