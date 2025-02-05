Жительнице Ялты предъявили обвинение в госизмене за финподдержку ВСУ
Прокуратура Крыма вынесла обвинение в госизмене 34-летней жительнице Ялты за финансирование ВСУ через иностранный банк. Об этом сообщается в телеграм-канале местного ведомства.
Согласно версии следствия, в апреле 2023 года 34-летняя крымчанка, находясь в Дублине посредством иностранного банка перевела некоторую сумму денег в поддержку организации, финансирующей ВСУ.
«При этом женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооружённым Силам Российской Федерации», — подчеркнули в прокуратуре.
Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю. На данный момент дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для дальнейшего рассмотрения.
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