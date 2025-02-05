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5 февраля, 08:20

Жительнице Ялты предъявили обвинение в госизмене за финподдержку ВСУ

Прокуратура Крыма вынесла обвинение в госизмене 34-летней жительнице Ялты за финансирование ВСУ через иностранный банк. Об этом сообщается в телеграм-канале местного ведомства.

Согласно версии следствия, в апреле 2023 года 34-летняя крымчанка, находясь в Дублине посредством иностранного банка перевела некоторую сумму денег в поддержку организации, финансирующей ВСУ.

«При этом женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооружённым Силам Российской Федерации», — подчеркнули в прокуратуре.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республики Крым и городу Севастополю. На данный момент дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для дальнейшего рассмотрения.

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Ранее Life.ru писал, как в ноябре прошлого года в московской Некрасовке женщина с пистолетом вышла к рабочим в подъезд, наорав на них за то, что они нарушают её дневной сон после ночной смены. Яна Джоган в ярости кричала: «Я русню терпеть не буду».

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Shutterstock / FOTODOM / eporohin

Мария Любицкая
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