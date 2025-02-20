Бортников выдал неожиданный инсайд о работе ФСБ со спецслужбами США

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия никогда не прекращала контактировать с США по линии спецслужб. Неожиданный инсайт он выложил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву в ответ на просьбу оценить шансы на возобновление диалога после переговоров России США в Эр-Рияде.