Бортников выдал неожиданный инсайд о работе ФСБ со спецслужбами США
Бортников заявил, что Россия не прекращала контакты с США по линии спецслужб
Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия никогда не прекращала контактировать с США по линии спецслужб. Неожиданный инсайт он выложил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву в ответ на просьбу оценить шансы на возобновление диалога после переговоров России США в Эр-Рияде.
Бортников отвечает на вопрос Юнашева. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Контакты никогда не прекращались. Не знаю, всё зависит от того, насколько это целесообразно», — сказал глава ФСБ, отвечая на вопрос о личных контактах.
Напомним, что 18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии. Россию на переговорах по Украине представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США диалог вели госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры длились 4,5 часа и были объявлены Белым домом монументальным шагом на пути к миру.
Life.ru