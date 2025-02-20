Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
20 февраля, 13:08

Бортников выдал неожиданный инсайд о работе ФСБ со спецслужбами США

Бортников заявил, что Россия не прекращала контакты с США по линии спецслужб

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Россия никогда не прекращала контактировать с США по линии спецслужб. Неожиданный инсайт он выложил журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву в ответ на просьбу оценить шансы на возобновление диалога после переговоров России США в Эр-Рияде.

Бортников отвечает на вопрос Юнашева. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Контакты никогда не прекращались. Не знаю, всё зависит от того, насколько это целесообразно», — сказал глава ФСБ, отвечая на вопрос о личных контактах.

Напомним, что 18 февраля делегации России и США встретились в Саудовской Аравии. Россию на переговорах по Украине представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США диалог вели госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры длились 4,5 часа и были объявлены Белым домом монументальным шагом на пути к миру.

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