Бастрыкин: Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян

На Украине при поддержке коллективного Запада развернули масштабную кампанию, главная цель которой — радикализировать и дезинформировать россиян. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии ведомства.

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развёрнутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — сказал он.

СК активно борется с подрывной деятельностью, отметил Бастрыкин. Он также сообщил, что в 2024 году следователи возбудили 615 уголовных дел за публичное распространение ложной информации о ВС РФ и их дискредитацию. В суды были направлены материалы по делам 365 обвиняемых.