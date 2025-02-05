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Регион
5 февраля, 12:28

Бастрыкин: Спецслужбы Украины развернули кампанию по радикализации россиян

На Украине при поддержке коллективного Запада развернули масштабную кампанию, главная цель которой — радикализировать и дезинформировать россиян. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая на заседании расширенной коллегии ведомства.

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развёрнутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — сказал он.

СК активно борется с подрывной деятельностью, отметил Бастрыкин. Он также сообщил, что в 2024 году следователи возбудили 615 уголовных дел за публичное распространение ложной информации о ВС РФ и их дискредитацию. В суды были направлены материалы по делам 365 обвиняемых.

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Ранее Life.ru писал, что полиция поймала 19-летнего юношу, который поджёг три ресторана в Краснодаре по заданию украинских мошенников. На допросе он признал, что был вынужден пойти на преступление, поскольку преступники получили доступ к его персональным данным и стали угрожать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Мария Любицкая
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