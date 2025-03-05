Путин заявил, что России навязали вооружённый конфликт на Украине
России навязали вооружённый конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном заседании коллегии МВД в расширенном составе.
«В условиях навязанного нам вооружённого конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое её звено — МВД — всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации», — констатировал российский лидер.
Также в ходе мероприятия Владимир Путин прокомментировал положение России в мире в настоящий момент. Он подчеркнул, что страна живёт, работает и бьётся за собственное будущее, преодолевая крайне сложный и важный этап в истории и развитии.
Life.ru