Путин заявил, что России навязали вооружённый конфликт на Украине

России навязали вооружённый конфликт на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном заседании коллегии МВД в расширенном составе.

«В условиях навязанного нам вооружённого конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое её звено — МВД — всю свою деятельность, безусловно, должна строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации», — констатировал российский лидер.