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Регион
5 марта, 11:32

Путин: В России снизилась уличная преступность и выросла раскрываемость краж

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране сохраняется устойчивый тренд на снижение уличной преступности. Об этом глава государства заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ

«Снизилась уличная преступность», — сказал российский лидер.

Также президент отметил, что в РФ значительно выросла раскрываемость ряда преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений и квартирных краж.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи», — сказал Путин.

Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии
Путин особо отметил сотрудников МВД из Курской области, Донбасса и Новороссии

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Глава государства поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к выполнению работы. В ходе заседания традиционно подводятся итоги предыдущего года работы ведомства, а также определяются направления для работы на текущий год.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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