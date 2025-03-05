Путин: В России снизилась уличная преступность и выросла раскрываемость краж

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране сохраняется устойчивый тренд на снижение уличной преступности. Об этом глава государства заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ

«Снизилась уличная преступность», — сказал российский лидер.

Также президент отметил, что в РФ значительно выросла раскрываемость ряда преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений и квартирных краж.

«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи», — сказал Путин.