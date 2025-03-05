Путин: В России снизилась уличная преступность и выросла раскрываемость краж
Президент России Владимир Путин отметил, что в стране сохраняется устойчивый тренд на снижение уличной преступности. Об этом глава государства заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ
«Снизилась уличная преступность», — сказал российский лидер.
Также президент отметил, что в РФ значительно выросла раскрываемость ряда преступлений, в том числе убийств, разбойных нападений и квартирных краж.
«Улучшается раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, разбойные нападения, квартирные кражи», — сказал Путин.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин открыл ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел РФ. Глава государства поблагодарил сотрудников МВД за ответственный подход к выполнению работы. В ходе заседания традиционно подводятся итоги предыдущего года работы ведомства, а также определяются направления для работы на текущий год.
Life.ru