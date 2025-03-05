Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 11:57

Путин: Сейчас не 1941–1942 годы, но расхлябанности быть не должно

Правоохранительным органам России не нужно применять такие же методы работы, как в 1941 или 1942 году, но и «расхлябанности быть не должно»: должны быть обеспечены порядок, дисциплина и строгое соблюдение закона. Об этом на коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.

«В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения СВО, вся правоохранительная сфера и ключевое её звено МВД всю свою деятельность, безусловно, должно строить, исходя из этих угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации... Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе
Путин поблагодарил сотрудников МВД РФ за ответственный подход к работе

А ранее Путин заявил, что сегодня Россия проходит через непростой период своей истории и борется за своё будущее.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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