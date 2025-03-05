Путин: Сейчас не 1941–1942 годы, но расхлябанности быть не должно
Правоохранительным органам России не нужно применять такие же методы работы, как в 1941 или 1942 году, но и «расхлябанности быть не должно»: должны быть обеспечены порядок, дисциплина и строгое соблюдение закона. Об этом на коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.
«В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения СВО, вся правоохранительная сфера и ключевое её звено МВД всю свою деятельность, безусловно, должно строить, исходя из этих угроз, которые возникают в сегодняшней ситуации... Никакой расхлябанности ни в коем случае, ни по одному направлению деятельности допускать нельзя», — отметил глава государства.
Life.ru