Путин: Сейчас не 1941–1942 годы, но расхлябанности быть не должно

Правоохранительным органам России не нужно применять такие же методы работы, как в 1941 или 1942 году, но и «расхлябанности быть не должно»: должны быть обеспечены порядок, дисциплина и строгое соблюдение закона. Об этом на коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин.