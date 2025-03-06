Следует вступить в переговоры напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом заявил борющийся за кресло президента страны польский политик из партии «Конфедерация свободы и независимости» Славомир Менцен, слова которого передаёт Onet.

«Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт», — заявил кандидат в президенты Польши.

Он также затронул тему недавнего скандала в Белом доме с участием Владимира Зеленского. Менцен подчеркнул, что мирный процесс ощутимо тормозят нереалистичные условия украинского политика.