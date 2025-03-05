По словам бывшего премьера Польши Лешека Миллера, уход Владимира Зеленского с поста может способствовать достижению мира на Украине. Такое заявление политик, занимавший пост главы правительства страны в 2001–2004 годах, сделал в эфире радиостанции Radio Zet.

«Да, поскольку я считаю, что случились определённые события и [президент США Дональд] Трамп будет относиться к Зеленскому как к не до конца надёжному человеку», — ответил Миллер на вопрос о том, приведёт ли отказ Зеленского от власти к миру.

Он также раскритиковал европейских лидеров, утверждая, что они давали Киеву заведомо невыполнимые обещания. Политики сообщали Зеленскому о готовности предоставить помощь, которой на самом деле не имели, а также о том, что вопрос о вступлении Украины в ЕС и НАТО решится в течение пары лет. Однако по его мнению, эти обещания оказались пустыми.