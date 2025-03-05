Не до конца надёжный человек: В Польше призвали Зеленского уйти в отставку
Экс-премьер Польши Миллер: Зеленский должен уйти в отставку для мира на Украине
По словам бывшего премьера Польши Лешека Миллера, уход Владимира Зеленского с поста может способствовать достижению мира на Украине. Такое заявление политик, занимавший пост главы правительства страны в 2001–2004 годах, сделал в эфире радиостанции Radio Zet.
«Да, поскольку я считаю, что случились определённые события и [президент США Дональд] Трамп будет относиться к Зеленскому как к не до конца надёжному человеку», — ответил Миллер на вопрос о том, приведёт ли отказ Зеленского от власти к миру.
Он также раскритиковал европейских лидеров, утверждая, что они давали Киеву заведомо невыполнимые обещания. Политики сообщали Зеленскому о готовности предоставить помощь, которой на самом деле не имели, а также о том, что вопрос о вступлении Украины в ЕС и НАТО решится в течение пары лет. Однако по его мнению, эти обещания оказались пустыми.
Миллер считает, что если бы не эти обстоятельства, то поведение Зеленского на встрече в Белом доме было бы совсем иным.
Напоминаем, что 28 февраля Владимир Зеленский посетил Вашингтон для обсуждений с президентом США Дональдом Трампом, однако встреча завершилась скандалом. Украинского экс-комика фактически выгнали из Белого дома и призвали принести извинения. В результате он сделал публикацию, полную сожалений, но слово «извините» так и не прозвучало. Позднее Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот выразил готовность вести переговоры по мирному урегулированию конфликта. Также, по словам Трампа, в этом послании украинский лидер заявил о намерении подписать соглашение по редкоземельным металлам в любое время. В то же время Киев опроверг информацию о том, что Трамп получил «важное письмо» от Зеленского, отметив, что речь идёт о другом сообщении.
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