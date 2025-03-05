Киев опроверг передачу Трампу «важного письма» от Зеленского. Речь о другом послании

«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети» , — сказал Никифоров в ответ на запрос украинского портала Liga.net.

В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила в соцсетях, что «‎важное письмо» Зеленского, которое Трамп упомянул в ходе обращения к конгрессу, – это вчерашний пост украинского политика в соцсетях, в котором он писал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. При этом требуемых президентом США извинений он не принёс.