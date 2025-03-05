Киев опроверг передачу Трампу «важного письма» от Зеленского. Речь о другом послании
Посол Маркарова: Трамп имел в виду пост в X, когда говорил о письме Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский не передавал никаких писем президенту США Дональду Трампу, утверждает пресс-секретарь украинского политика Сергей Никифоров.
«Ни одного письма от Зеленского не было, Трамп говорил о посте в соцсети», — сказал Никифоров в ответ на запрос украинского портала Liga.net.
В свою очередь посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила в соцсетях, что «важное письмо» Зеленского, которое Трамп упомянул в ходе обращения к конгрессу, – это вчерашний пост украинского политика в соцсетях, в котором он писал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. При этом требуемых президентом США извинений он не принёс.
Как уже писал Life.ru, Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Также, по его словам, в послании киевский политик выразил желание подписать сделку по редкоземельным металлам в любое время. Также Трамп добавил, что получил «мощные сигналы» от России о готовности к миру. По данным СМИ, президент США намеревается заключить с Украиной «более масштабное и благоприятное» соглашение по редкоземельным металлам.