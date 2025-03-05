«Надо мир спасать»: Захарова заявила, что сейчас нет времени хлопать в ладоши Трампу

Не имеет значения, сколько раз президенту США Дональду Трампу приходилось прерываться из-за аплодисментов во время своей речи перед Конгрессом. Сейчас необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы «спасти планету», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мир находится в таком состоянии, столько его подталкивали к катастрофе и, кстати, продолжают это делать. Сейчас нет времени на символизм, кто кому сколько хлопал», — подчеркнула дипломат.

В мире сейчас полно политиков, вроде Владимира Зеленского, которые заигрывают с третьей мировой войной, а она уже не обойдётся без ядерного оружия. Именно об этом сейчас необходимо думать прежде всего, утверждает Захарова.