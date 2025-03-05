«Надо мир спасать»: Захарова заявила, что сейчас нет времени хлопать в ладоши Трампу
Захарова: Нужно спасать планету, а не аплодировать словам Трампа
Не имеет значения, сколько раз президенту США Дональду Трампу приходилось прерываться из-за аплодисментов во время своей речи перед Конгрессом. Сейчас необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы «спасти планету», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мир находится в таком состоянии, столько его подталкивали к катастрофе и, кстати, продолжают это делать. Сейчас нет времени на символизм, кто кому сколько хлопал», — подчеркнула дипломат.
В мире сейчас полно политиков, вроде Владимира Зеленского, которые заигрывают с третьей мировой войной, а она уже не обойдётся без ядерного оружия. Именно об этом сейчас необходимо думать прежде всего, утверждает Захарова.
«Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями», — сказал в своё время Альберт Эйнштейн. В свою очередь, Дональд Трамп обещает, что Америка не позволит украинскому конфликту перерасти в новую мировую войну. Он также упрекнул Владимира Зеленского в том, что тот «играет с третьей мировой войной», когда отчитывал его в Белом доме. А вот глава украинской разведки Буданов*, обожающий делать громкие и пафосные заявления, считает, что такая война уже идёт на Украине.
*Включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry