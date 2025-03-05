Трампа заподозрили в закреплении капитуляции Зеленского

Президент США Дональд Трамп буквально уничтожает Владимира Зеленского после конфликта с ним в Белом доме. Американский лидер фиксирует капитуляцию украинского политика сразу на нескольких уровнях, выступая с речью в конгрессе Штатов. Так считает политолог Алексей Чеснаков.

«Меньше недели потребовалось президенту США, чтобы политически и информационно уничтожить Зеленского. Трамп в рамках обращения к обеим палатам Конгресса фиксирует капитуляцию президента Украины сразу на нескольких уровнях», — написал он.

Эксперт пояснил, что Трамп совершенно спокойно придал огласке текст «письма» Зеленского, утверждая, что украинский лидер признаёт своё поражение в частном порядке. Во-вторых, киевские власти заявили, что готовы подписать соглашение по редкоземельным металлам в любое время, удобное для Вашингтона, а это значит, что Киев боится отказа Штатов от сделки и будет соглашаться даже на невыгодные условия. В-третьих, на Украине началась паника после отказа Трампа поставлять оружие, что стало рычагом воздействия на киевский режим.