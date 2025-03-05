Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 09:08

Трампа заподозрили в закреплении капитуляции Зеленского

Эксперт Чеснаков уверен, что Трамп фиксирует капитуляцию Зеленского в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп буквально уничтожает Владимира Зеленского после конфликта с ним в Белом доме. Американский лидер фиксирует капитуляцию украинского политика сразу на нескольких уровнях, выступая с речью в конгрессе Штатов. Так считает политолог Алексей Чеснаков.

«Меньше недели потребовалось президенту США, чтобы политически и информационно уничтожить Зеленского. Трамп в рамках обращения к обеим палатам Конгресса фиксирует капитуляцию президента Украины сразу на нескольких уровнях», написал он.

Эксперт пояснил, что Трамп совершенно спокойно придал огласке текст «письма» Зеленского, утверждая, что украинский лидер признаёт своё поражение в частном порядке. Во-вторых, киевские власти заявили, что готовы подписать соглашение по редкоземельным металлам в любое время, удобное для Вашингтона, а это значит, что Киев боится отказа Штатов от сделки и будет соглашаться даже на невыгодные условия. В-третьих, на Украине началась паника после отказа Трампа поставлять оружие, что стало рычагом воздействия на киевский режим.

Макрон и Стармер намерены сопроводить Зеленского на новую встречу с Трампом
Макрон и Стармер намерены сопроводить Зеленского на новую встречу с Трампом

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова пояснила в соцсетях, что «‎важное письмо» Зеленского, которое Трамп упомянул в ходе обращения к конгрессу, – это вчерашний пост украинского политика в соцсетях, в котором он писал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. При этом требуемых президентом США извинений после скандала в Белом доме он не принёс.

Обложка ©

Х / White House

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar