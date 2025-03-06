Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 15:16

Путин: Армия России не направляет ребят со срочной службы в зону боевых действий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдат, проходящих срочную военную службу в армии, не отправляют в зону проведения спецоперации на Украине. Эту тему глава государства затронул на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в едином центре поддержки участников СВО в Москве.

«По поводу поездок на срочную службу... Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — подчеркнул российский лидер.

Также во время встречи Путин заявил, что Россия сейчас проходит через весьма сложный период в своей истории. Ключевым его фактором стал конфликт на Украине. По словам российского президента, это противостояние наша страна не выбирала сама, но ей его навязали.

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Life.ru

Андрей Бражников
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