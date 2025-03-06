Путин заявил, что для народа России характерно жертвовать собой ради товарища

Для народа России характерно жертвовать собой ради товарища. Сознательно идти на гибель ради спасения другого человека могут только русские люди, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей. Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа», — заявил Путин.