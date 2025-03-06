Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 17:09
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Путин не сдержал эмоций во время рассказа матери о подвиге погибшего на СВО сына

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего бойца СВО, который пошёл на подвиг ради своих товарищей. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».

«Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — заявил Путин, взяв небольшую паузу, чтобы справиться с эмоциями, перед ответом.

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Напомним, что сегодня, в преддверии 8 Марта, Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи он сделал ряд важных заявлений, в том числе указал, что только русский народ обладает таким самопожертвованием и готов умереть ради товарища.

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Life.ru

Полина Никифорова
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