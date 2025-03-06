Путин не сдержал эмоций во время рассказа матери о подвиге погибшего на СВО сына

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего бойца СВО, который пошёл на подвиг ради своих товарищей. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».