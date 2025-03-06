«Нам чужого не нужно»: Путин заявил о намерении России идти до конца
Путин: Россия никому не собирается уступать в ходе СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что страна никому не намерена уступать победу в украинском конфликте. Об этом лидер РФ сообщил в рамках встречи с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества».
Одна из присутствовавших на встрече рассказала, что её сын героически погиб в зоне спецоперации. После этого женщина заявила, что российская армия должна дойти до конца, никому не уступая.
«Мы и не собираемся этого делать», — ответил глава государства.
Также российский лидер сделал акцент на том, что Россия не намерена брать чужого, но и своё отдавать не собирается.
«Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим», — отметил Путин.
Ранее в ходе встречи с представителями московского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин предложил разработать и ввести единый стандарт поддержки для семей участников СВО. Каждый регион, по мнению главы государства, может предложить бойцам то, что целесообразно для них.
Life.ru