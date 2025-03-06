Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 15:52
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«Нам чужого не нужно»: Путин заявил о намерении России идти до конца

Путин: Россия никому не собирается уступать в ходе СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что страна никому не намерена уступать победу в украинском конфликте. Об этом лидер РФ сообщил в рамках встречи с сотрудницами и подопечными московского филиала фонда «Защитники Отечества».

Одна из присутствовавших на встрече рассказала, что её сын героически погиб в зоне спецоперации. После этого женщина заявила, что российская армия должна дойти до конца, никому не уступая.

«Мы и не собираемся этого делать», — ответил глава государства.

Также российский лидер сделал акцент на том, что Россия не намерена брать чужого, но и своё отдавать не собирается.

«Нам ничего чужого не нужно, но мы своё не отдадим», — отметил Путин.

Путин отметил вклад всех россиян в будущую победу: «Мы все с вами это делаем!»
Путин отметил вклад всех россиян в будущую победу: «Мы все с вами это делаем!»

Ранее в ходе встречи с представителями московского филиала фонда «Защитники Отечества» Владимир Путин предложил разработать и ввести единый стандарт поддержки для семей участников СВО. Каждый регион, по мнению главы государства, может предложить бойцам то, что целесообразно для них.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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