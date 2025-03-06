Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей бойцов СВО

«Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно ещё добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».