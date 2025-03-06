Путин предложил продумать единый стандарт поддержки для семей бойцов СВО
Президент России Владимир Путин предложил продумать введение единого стандарта поддержки для семей участников специальной военной операции.
«Согласен с вами, что нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно ещё добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», — сказал Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
Напомним, в преддверии 8 Марта президент РФ Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Среди присутствующих были и женщины-военнослужащие, которым президент выразил особую благодарность за их труд и службу Родине, супруги и матери бойцов СВО, медики. Глава государства назвал «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации и поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов.
Life.ru