Путин отметил вклад всех россиян в будущую победу: «Мы все с вами это делаем!»
Все граждане России вносят вклад в будущую победу своим сплочением вокруг Родины, поскольку это важнейшее условие для достижения успеха. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» в Москве.
«Мы все с вами это делаем. И вы тоже. Потому что — и я хочу это ещё раз сказать — ваша работа тоже приближает победу. Чтобы было понятно, это так и есть, это не преувеличение. Ваша работа способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу, а это важнейшее условие для достижения успеха, говорю это совершенно ответственно», – заметил глава государства.
Во время встречи Путин обратил внимание на то, что Россия сейчас проходит через весьма сложный период в своей истории. Ключевым его фактором стал конфликт на Украине. По словам главы государства, это противостояние наша страна не выбирала сама, но ей его навязали. Он поблагодарил сотрудниц фонда, назвав «миссией от Бога» помощь семьям участников спецоперации.
Life.ru