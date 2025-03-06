Путин отметил вклад всех россиян в будущую победу: «Мы все с вами это делаем!»

«Мы все с вами это делаем. И вы тоже. Потому что — и я хочу это ещё раз сказать — ваша работа тоже приближает победу. Чтобы было понятно, это так и есть, это не преувеличение. Ваша работа способствует сплочению общества вокруг наших ребят, которые воюют, вокруг Родины. Ваша работа нацелена на это и решает эту задачу, а это важнейшее условие для достижения успеха, говорю это совершенно ответственно», – заметил глава государства.