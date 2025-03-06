Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 15:08

Путин поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов СВО

Семьи пострадавших и погибших участников спецоперации должны быть обеспечены необходимой помощью, в том числе психологической. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды (помощи — прим. Life.ru), в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших (на СВО — прим. Life.ru) ребят, тем более погибших», — подчеркнул глава государства.

Участники акции «Вузы для фронта!» направили на СВО свыше тысячи тонн помощи
Участники акции «Вузы для фронта!» направили на СВО свыше тысячи тонн помощи

Ранее сообщалось, что военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Также премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство оказывает всестороннюю материальную и социальную поддержку участникам специальной военной операции. Это включает ежемесячные выплаты, налоговые льготы, приоритетное медицинское обслуживание, возможности для получения образования и помощь в трудоустройстве.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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