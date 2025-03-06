Путин поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов СВО
Семьи пострадавших и погибших участников спецоперации должны быть обеспечены необходимой помощью, в том числе психологической. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».
«Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды (помощи — прим. Life.ru), в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших (на СВО — прим. Life.ru) ребят, тем более погибших», — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что военнослужащие и сотрудники силовых структур, находящиеся в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Также премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что правительство оказывает всестороннюю материальную и социальную поддержку участникам специальной военной операции. Это включает ежемесячные выплаты, налоговые льготы, приоритетное медицинское обслуживание, возможности для получения образования и помощь в трудоустройстве.
Life.ru