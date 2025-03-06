Путин поручил не медлить с помощью семьям раненых и погибших бойцов СВО

Семьи пострадавших и погибших участников спецоперации должны быть обеспечены необходимой помощью, в том числе психологической. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

«Нужно, конечно, на первых этапах прямо с первых дней оказывать самые разные виды (помощи — прим. Life.ru), в том числе возможно и психологическую помощь, родственникам пострадавших (на СВО — прим. Life.ru) ребят, тем более погибших», — подчеркнул глава государства.