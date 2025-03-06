На встрече президента России Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» женщина-медик из Республики Тыва рассказала свою историю, которую глава государства призвал увековечить в произведениях искусства. Участница ушла на СВО вслед за мужем, вот только с боевых действий живой вернулась она одна.

Медик из Тывы рассказала Путину, как выносила тело своего погибшего на СВО мужа. Видео © Life.ru

«Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. <...> И мне, как сопровождающей эвакуационного свода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — рассказала участница встречи, едва сдерживая эмоции.

Другие участницы встречи уточнили, что женщина вытаскивала тело своего мужа в одиночку. Россиянки сказали Владимиру Путину, что она достойна государственной награды. Президент пообещал, что обязательно рассмотрит этот вопрос.