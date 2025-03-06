Владимир Путин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 19:15

Медик из Тывы рассказала Путину, как выносила тело своего погибшего на СВО мужа

На встрече президента России Владимира Путина с сотрудницами фонда «Защитники Отечества» женщина-медик из Республики Тыва рассказала свою историю, которую глава государства призвал увековечить в произведениях искусства. Участница ушла на СВО вслед за мужем, вот только с боевых действий живой вернулась она одна.

Медик из Тывы рассказала Путину, как выносила тело своего погибшего на СВО мужа. Видео © Life.ru

«Я медик, он штурмовик. Так и встали на защиту Родины. <...> И мне, как сопровождающей эвакуационного свода, к большому сожалению, пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. Так мы встретились, так мы увиделись, и так мы вернулись оба домой», — рассказала участница встречи, едва сдерживая эмоции.

Другие участницы встречи уточнили, что женщина вытаскивала тело своего мужа в одиночку. Россиянки сказали Владимиру Путину, что она достойна государственной награды. Президент пообещал, что обязательно рассмотрит этот вопрос.

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Отметим, что встреча проходила действительно эмоционально. Даже президент в определённый момент не смог сдержать чувств в момент, когда женщина рассказывала о подвиге своего погибшего сына. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».

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kremlin.ru

Полина Никифорова
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