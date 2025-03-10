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10 марта, 13:20

Военкор Коц показал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц показал видео из Малой Локни в Курской области, куда бойцы девятого полка ВС РФ вернулись за телами доблестно погибших товарищей и комбата Сергея Отмели Чебнёва. Материал опубликован в личном телеграм-канале военного корреспондента.

Девятый полк ВС РФ вернулся в Малую Локню за телами героически погибших товарищи и командира Сергея Отмели Чебнёва. Видео © Telegram / Kotsnews

«Сегодня ребята вернулись в эту колонию. Я нахожусь с бойцами первого батальона девятого полка. Вернулись прежде всего, чтобы забрать своих павших. Здесь, к сожалению, тогда уже был отрезан путь до тела погибшего командира с позывным Отмель и ребята нашли его тело, и он будет захоронен со всеми почестями. Также здесь — в Малой Локне — сейчас собирают и других наших героев»,рассказал журналист.

В ролике видно, что населённый пункт подвергся серьёзным разрушениям. Земля устлана обломками, а от здания колонии, в котором держали оборону наши бойцы, остались практически одни только стены.

«Только такой конец»: Военкор показал горы тел солдат ВСУ в Курской области
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Напомним, сегодня военкор Роман Алёхин сообщил про обнаружение тела Героя России Сергея Чебнёва, героически погибшего в ходе отражения вторжения украинских подразделений в курское приграничье. Именно под его началом здание женской колонии в Малой Локне стало бастионом, о который разбивались атаки ВСУ. Рядом с этим зданием и нашли тело Чебнёва.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Юрий Лысенко
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