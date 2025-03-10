Два пенсионера ранены под Курском при сбросе бомбы с дрона ВСУ
В Глушковском районе Курской области два пенсионера получили ранения, когда на них сверху украинский дрон сбросил взрывчатку. Об этом сообщает врио главы региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
«Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине — 71 год, женщине — 85 [лет]», — сказано в публикациии.
Врио губернатора отметил, что их доставили с минно-взрывными травмами в больницу в Курске.
Ранее в правительстве Курской области рассказали, что с начала спецоперации от обстрелов украинской армии погиб 191 житель региона. Ещё 496 получали ранения и травмы из-за действий ВСУ. С начала вторжения ВСУ в августе свои дома пришлось покинуть 152 тысячам курян.
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