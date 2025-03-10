Два пенсионера ранены под Курском при сбросе бомбы с дрона ВСУ

В Глушковском районе Курской области два пенсионера получили ранения, когда на них сверху украинский дрон сбросил взрывчатку. Об этом сообщает врио главы региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Сегодня украинский дрон осуществил сброс взрывного устройства в Глушковском районе. В результате атаки пострадали два местных жителя: мужчине — 71 год, женщине — 85 [лет]», — сказано в публикациии.

Врио губернатора отметил, что их доставили с минно-взрывными травмами в больницу в Курске.