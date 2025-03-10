Российские десантники добивают ВСУшников в Дмитрюкове под Суджей
SHOT: ВДВ РФ ликвидируют подразделения ВСУ в хуторе Дмитрюков под Суджей
Российские десантники проводят операцию по ликвидации оставшихся подразделений ВСУ в районе хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области. По данным SHOT, подразделения Воздушно-десантных войск 11-й бригады вошли в населенный пункт и начали штурм.
Кадры из Курской области. Фото © Telegram / SHOT
Отмечается, что российские военные застали противника врасплох и проводят зачистку территории. По информации телеграм-канала «Архангел спецназа», украинские подразделения отступают в направлении Преображенской церкви вдоль побережья, а операторы российских FPV-дронов препятствуют их отходу.
Курские СМИ, которые освещают данные события, подвергаются DDoS-атакам. Предполагается, что атаки могут быть связаны с попытками ограничить распространение информации о ситуации в районе Суджи.
Напомним, что 8 марта появилась информация о начале прямого наступления ВС РФ на Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города и начать уличные бои, в которых задействованы бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из «Ветеранов» и батальон «Восток». В тыл украинских войск в Судже через пустую трубу проникло более 800 российских добровольцев и военнослужащих. Переброшенные в Курскую область боевики нацбата не помогли Киеву.
ТАСС /Пресс-служба Минобороны РФ