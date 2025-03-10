Российские десантники добивают ВСУшников в Дмитрюкове под Суджей

Российские десантники проводят операцию по ликвидации оставшихся подразделений ВСУ в районе хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области. По данным SHOT, подразделения Воздушно-десантных войск 11-й бригады вошли в населенный пункт и начали штурм.

Кадры из Курской области. Фото © Telegram / SHOT

Отмечается, что российские военные застали противника врасплох и проводят зачистку территории. По информации телеграм-канала «Архангел спецназа», украинские подразделения отступают в направлении Преображенской церкви вдоль побережья, а операторы российских FPV-дронов препятствуют их отходу.