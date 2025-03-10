«Будет только хуже»: Ветеран «Вагнера» предсказал крах «лягушатников» в случае их отправки под Курск
Ветеран «Вагнера»: Если солдаты Франции поедут в Курскую область, им не спастись
Если Франция примет решение направить своих солдат в Курскую область, их ожидает крах. Об этом сообщил ветеран ЧВК «Вагнер» в интервью изданию Daily Storm.
Он отметил, что уже имел опыт столкновения с французскими военнослужащими, которых он называет «лягушатниками», во время штурма Артёмовска (Бахмута) в Донецкой народной республике. По его словам, у Франции имеются хорошо подготовленные бойцы и качественная экипировка, однако они не смогут действовать эффективно из-за особенностей боевых действий в зоне специальной операции. Ветеран подытожил, что если Франция направит своих лучших бойцов на эту войну, то навсегда их потеряет.
«Сначала «лягушатники» и потом ещё и поляки полезут, получат. А дальше всё будет только хуже», — сказал боец.
Напомним, ранее во время своего обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию якобы главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Он заговорил об отправке войск на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме считают, что это порыв перед «политической смертью» француза. По словам экспертов, это лишь громкие заявления, за которыми ничего не стоит.
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