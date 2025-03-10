«Будет только хуже»: Ветеран «Вагнера» предсказал крах «лягушатников» в случае их отправки под Курск

Он отметил, что уже имел опыт столкновения с французскими военнослужащими, которых он называет «лягушатниками», во время штурма Артёмовска (Бахмута) в Донецкой народной республике. По его словам, у Франции имеются хорошо подготовленные бойцы и качественная экипировка, однако они не смогут действовать эффективно из-за особенностей боевых действий в зоне специальной операции. Ветеран подытожил, что если Франция направит своих лучших бойцов на эту войну, то навсегда их потеряет.