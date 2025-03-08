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8 марта, 16:36

«Мы не будем умирать за Украину»: В Париже проходит массовая акция против военных поставок Киеву

В Париже стартовала акция против вовлечения Франции в конфликт на Украине

В Париже стартовала акция, в рамках которой демонстранты выступают против военных поставок Украине и отправки туда войск Запада. Манифест организовала партия «Патриоты». Протестующие начали идти по площади Пале-Рояль с флагами и плакатами.

В Париже проходит акция против вовлечения Франции в украинский конфликт. Видео © X / eric_korpys

«Макрон, мы не будем умирать за Украину!» — скандируют французы.

В преддверии митинга подобные баннеры появились на улицах Парижа. Некоторые демонстранты принесли самодельные плакаты с изображением президента Франции и надписями: «В отставку немедленно!», «Макрон хочет войны, Макрон, убирайся!».

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Напомним, ранее во время своего обращения к нации Эмманюэль Макрон назвал Россию якобы главной угрозой Франции и всему Евросоюзу. Кроме того, французский лидер говорил об отправке войск на Украину и распространении «ядерного зонтика» на все страны ЕС. В Госдуме такой порыв назвали агонией перед «политической смертью». Эксперты считают, что Макрон всего лишь сделал несколько громогласных заявлений, которые не подкреплены ничем.

Обложка ©

X / eric_korpys

Дарья Нарыкова
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