«Лжи было много со стороны Франции»: Песков обвинил Париж в срыве договорённостей

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и срыве договорённостей. По его словам, со стороны Парижа было много вранья в связи с украинским кризисом и минскими соглашениями. Интервью с представителем Кремля в своём телеграм-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Дмитрий Песков. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Лжи было много со стороны Франции. <...> Мы помним, когда в 2014 году среди прочих европейцев французский министр иностранных дел ставил подпись под документом, которая гарантировала законному на тот момент президенту Украины Януковичу его политическое будущее. После этого случился переворот. То есть Франция, как и другие страны, не выполнила свои гарантии. Разве это была не ложь? Это была ложь самая настоящая, об этом господин Макрон ничего не упомянул», — напомнил Песков.

Комментируя недавние заявления французского президента Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса, пресс-секретарь также упомянул заявление бывшего лидера страны Франсуа Олланда, который говорил, что к минским договорённостям никто серьёзно не относился.