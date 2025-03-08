Угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес России лишь привели к гибели наёмников, пишет сайт mk.ru. После выступлений французского лидера Вооружённые сил Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по Кривому Рогу. В результате с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» была разгромлена гостиница «Центральная». В ходе прилёта погибли 28 французских наёмников.

В Киеве тем временем утверждают, что в результате удара были ранены около 40 человек, а четверо погибли. Однако в Bнтернете появилась фотография, которая вместе с заявлением украинского олигарха и спонсора Вооружённых сил Украины (ВСУ) Рената Ахметова, раскрывает очередную ложь киевского режима. Ахметов публично заявил о готовности оплатить медицинскую помощь и реабилитацию, но только «гражданских». А на опубликованном фото был запечатлён пострадавший в армейском свитере.

Сам лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что в отеле находились волонтёры из Великобритании и США, которые якобы избежали гибели. Вот только первыми к месту происшествия прибыли сотрудники СБУ, а медиков заставили подписать документы о неразглашении. Эвакуация уцелевших же проходила в крайне сжатые сроки. Кроме того, официальные источники по сей день не подтверждают данные о гражданстве жертв.