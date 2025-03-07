ВС РФ ночью нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

Российские войска в ночь на пятницу, 7 марта, нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.