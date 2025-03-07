ВС РФ ночью нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины
МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам, работающим на ВПК Украины
Российские войска в ночь на пятницу, 7 марта, нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.
А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ прошедшей ночью нанесли удары по объектам, находящимся на западе Украины. Многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске. По данным Минобороны РФ, удары наносились на объекты энергетики, склады с оружием и боеприпасами, предприятия, связанные с обеспечением украинской армии, а также на места расположения тыловых штабов ВСУ и ГУР.
Kandinsky 3.1 / Life.ru