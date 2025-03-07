Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 09:40

ВС РФ ночью нанесли групповой удар по газовой инфраструктуре Украины

МО: ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам, работающим на ВПК Украины

Российские войска в ночь на пятницу, 7 марта, нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

На Украине заявили об ударах по энергетической инфраструктуре
На Украине заявили об ударах по энергетической инфраструктуре

А ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ прошедшей ночью нанесли удары по объектам, находящимся на западе Украины. Многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске. По данным Минобороны РФ, удары наносились на объекты энергетики, склады с оружием и боеприпасами, предприятия, связанные с обеспечением украинской армии, а также на места расположения тыловых штабов ВСУ и ГУР.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar