Военкоры сообщили о массированном ударе по западу Украины

Российские военные прошедшей ночью нанесли удары по объектам, находящимся на западе Украины. По информации «Военного обозрения», эта атка стала наиболее интенсивной за последний месяц.

Многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске. Также произошла серия «прилётов» в Черновицкой области, которая, по информации военных корреспондентов, с начала специальной военной операции (СВО) подвергалась наименьшему количеству атак.

Удары были направлены на объекты энергетики, склады с оружием и боеприпасами, предприятия, связанные с обеспечением украинской армии, а также на места расположения тыловых штабов ВСУ и ГУР.

Взрывы также были зарегистрированы в Хмельницкой и Ровенской областях. Помимо западной части Украины, удары пришлись на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.