Песков рассказал о связи удара по ВПК Украины с предложением Макрона о перемирии
Песков заявил об отсутствии связи между ударом по ВПК Украины и речью Макрона
Между ударом России по газовой инфраструктуре Украины и вчерашним предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры нет связи. РФ, таким образом, не планировала отвечать на речь французского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», — заявил Песков журналистам.
Напомним, что ночью российские военные нанесли групповой удар по энергообъектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. До этого Макрон выступил со своими предложениям по урегулированию российско-украинского конфликта. Он обратился к нации с агрессивной речью, где назвал Россию главной угрозой республике и всей Европе, а также предложил применять французский ядерный арсенал для защиты всех стран ЕС. В Кремле это восприняли как стремление к конфликту, а руководитель МИД РФ Сергей Лавров отметил, что раз уж Макрон решил подражать Наполеону и Гитлеру, то мог бы делать это откровеннее.
Life.ru