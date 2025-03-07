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7 марта, 10:27

Песков рассказал о связи удара по ВПК Украины с предложением Макрона о перемирии

Песков заявил об отсутствии связи между ударом по ВПК Украины и речью Макрона

Между ударом России по газовой инфраструктуре Украины и вчерашним предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры нет связи. РФ, таким образом, не планировала отвечать на речь французского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», — заявил Песков журналистам.

Напомним, что ночью российские военные нанесли групповой удар по энергообъектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. До этого Макрон выступил со своими предложениям по урегулированию российско-украинского конфликта. Он обратился к нации с агрессивной речью, где назвал Россию главной угрозой республике и всей Европе, а также предложил применять французский ядерный арсенал для защиты всех стран ЕС. В Кремле это восприняли как стремление к конфликту, а руководитель МИД РФ Сергей Лавров отметил, что раз уж Макрон решил подражать Наполеону и Гитлеру, то мог бы делать это откровеннее.

Пока Макрон грозил России, наш «Искандер» утилизировал 28 французских наёмников в Кривом Роге
Пока Макрон грозил России, наш «Искандер» утилизировал 28 французских наёмников в Кривом Роге
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Life.ru

Полина Никифорова
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