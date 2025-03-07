Песков рассказал о связи удара по ВПК Украины с предложением Макрона о перемирии

Между ударом России по газовой инфраструктуре Украины и вчерашним предложением президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры нет связи. РФ, таким образом, не планировала отвечать на речь французского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.