Пытающегося запугать Россию Макрона уличили в пустобрёхстве

Обращение президента Франции Эмманюэля Макрона выглядит непоследовательно, поскольку у страны полно проблем и без Украины. Вопросы вызывает легитимность правительства, бюджет и экономическое положение Пятой республики. Об этом в беседе с 360.ru сообщил политолог Юрий Светов.

«Президента Франции, оказывается, все эти вопросы не волнуют. Он не считает, что он должен заниматься этим. Он уже почти месяц носится по всему миру и разговаривает только об одном — о помощи Украине. Рейтинг Макрона, как показывают опросы, колеблется в пределах 20%. Почему он уверен, что французы, которые негативно оценивают его работу, должны присоединиться в его бредовых мыслях?» — задумался эксперт.

Интерес вызывает и заявление о ядерном оружии Франции, которым Макрон собрался защищать все страны ЕС. По словам политолога, у страны всего около 300 таких ракет, которые разместили на подводных лодках. Субмарин у Франции, а ещё одну ремонтируют.

«Каким образом он свои четыре подводных лодки расставит по всей Европе, создавая зонтик? Это чистой воды блеф», — утверждает Светов.