Пушков считает, что Макрон отомстил Трампу за холодный приём в Вашингтоне
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin
Президент Франции Эмманюэль Макрон отомстил Дональду Трампу за холодный приём в Вашингтоне, приурочив своё обращение ко дню выступления американского лидера в Конгрессе. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что это была личная месть.
«Не случайно Макрон приурочил своётелеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами Конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту», — написал Пушков в телеграм-канале.
По мнению сенатора, Макрон стремится перехватить инициативу у Трампа и стать лидером милитаризованной Европы, объединённой русофобскими идеями и либеральной диктатурой.
Напоминаем, Эмманюэль Макрон выступил перед нацией с агрессивной речью, в которой обозначил Россию как угрозу для Франции и всего континента, а также выразил намерение активировать французский «ядерный зонтик» для стран ЕС.