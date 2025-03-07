Пушков считает, что Макрон отомстил Трампу за холодный приём в Вашингтоне

Президент Франции Эмманюэль Макрон отомстил Дональду Трампу за холодный приём в Вашингтоне, приурочив своё обращение ко дню выступления американского лидера в Конгрессе. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что это была личная месть.

«Не случайно Макрон приурочил своётелеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами Конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту», — написал Пушков в телеграм-канале.

По мнению сенатора, Макрон стремится перехватить инициативу у Трампа и стать лидером милитаризованной Европы, объединённой русофобскими идеями и либеральной диктатурой.