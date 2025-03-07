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Регион
7 марта, 04:58

Пушков считает, что Макрон отомстил Трампу за холодный приём в Вашингтоне

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ludovic Marin

Президент Франции Эмманюэль Макрон отомстил Дональду Трампу за холодный приём в Вашингтоне, приурочив своё обращение ко дню выступления американского лидера в Конгрессе. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что это была личная месть.

«Не случайно Макрон приурочил своётелеобращение к французам ко дню, когда Трамп выступал перед двумя палатами Конгресса. И объявил о проведении совсем другой линии по Украине, чем проводит Трамп. Уж больно ему хотелось выступить антитезой американскому президенту», написал Пушков в телеграм-канале.

По мнению сенатора, Макрон стремится перехватить инициативу у Трампа и стать лидером милитаризованной Европы, объединённой русофобскими идеями и либеральной диктатурой.

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Напоминаем, Эмманюэль Макрон выступил перед нацией с агрессивной речью, в которой обозначил Россию как угрозу для Франции и всего континента, а также выразил намерение активировать французский «ядерный зонтик» для стран ЕС.

Артём Гапоненко
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