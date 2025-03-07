Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в манипуляции общественным мнением и подготовке Франции к войне. По его словам, агрессивная риторика президента в адрес России не только безответственна, но и сделает будущий диалог с Москвой практически невозможным.

Филиппо раскрыл, что Макрон планирует не только отправить войска, но и создать европейскую армию, передать ядерное сдерживание под контроль Брюсселя и полностью европеизировать военные силы. Политик уверен, что война нужна Макрону для продвижения его европеистского проекта и установления контроля над населением через страх и манипуляции.