«Нотки ядерного шантажа»: В МИД РФ сделали важное заявление после речи Макрона
МИД РФ: В речи Макрона прозвучали нотки ядерного шантажа
В Министерстве иностранных дел России заявили, что при планировании государственной обороны будут учитывать речь президента Франции Эмманюэля Макрона, так как в его словах явно прослеживались нотки ядерного шантажа. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, которое было опубликовано после обращения лидера Франции к нации.
«В выступлении Эмманюэля Макрона отчётливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», чуть ли не на замену американскому», — говорится в сообщении министерства.
В министерстве подчеркнули, что данные меры не способствуют повышению безопасности Франции или её союзников. Там отметили, что ядерный потенциал страны несоизмерим с американским. Количественное соотношение ядерных носителей значительно разнится: 56 единиц у Франции против 898 у США. Аналогичная картина наблюдается и в показателях совокупной мощности ядерных компонентов: 67,2 мегаватта против 1814 мегаватт.
Напомним, в своей речи президент Франции напомнил европейцам о «русской угрозе». Он заявил, что пришла пора обсудить возможность применения ядерного арсенала страны для защиты ЕС. В Госдуме напомнили Макрону об участи Наполеона после подобных резких высказываний. В Кремле обратили внимание на то, что Макрон жаждет войны и не думает о французах.
Life.ru