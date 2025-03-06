«Нотки ядерного шантажа»: В МИД РФ сделали важное заявление после речи Макрона

В Министерстве иностранных дел России заявили, что при планировании государственной обороны будут учитывать речь президента Франции Эмманюэля Макрона, так как в его словах явно прослеживались нотки ядерного шантажа. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, которое было опубликовано после обращения лидера Франции к нации.

«В выступлении Эмманюэля Макрона отчётливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик», чуть ли не на замену американскому», — говорится в сообщении министерства.