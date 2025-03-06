Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пригрозили повторением исторических событий, если он будет продолжать в том же духе. С таким заявлением в сторону европейского политика выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, решения Макрона «никоим образом не влияют на ситуацию на фронте», он пытается «делать хорошую мину при плохой игре», однако все прекрасно понимают, что у него «нет карт», как бы выразился американский лидер Дональд Трамп. Он делает довольно громкие заявления, вот только они ничем не обоснованы, подчеркнул Картаполов.

Также, как отметил депутат, Франция находится на грани банкротства из-за политики верхушки, и именно поэтому Макрон стремится таким образом сосредоточить финансовые ресурсы ЕС на себе.