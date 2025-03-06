Хотят повторить — милости просим: Картаполов высмеял Макрона за слова о российской угрозе
Картаполов после слов Макрона пригрозил повторением опыта конфронтации с Россией
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону пригрозили повторением исторических событий, если он будет продолжать в том же духе. С таким заявлением в сторону европейского политика выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, решения Макрона «никоим образом не влияют на ситуацию на фронте», он пытается «делать хорошую мину при плохой игре», однако все прекрасно понимают, что у него «нет карт», как бы выразился американский лидер Дональд Трамп. Он делает довольно громкие заявления, вот только они ничем не обоснованы, подчеркнул Картаполов.
Также, как отметил депутат, Франция находится на грани банкротства из-за политики верхушки, и именно поэтому Макрон стремится таким образом сосредоточить финансовые ресурсы ЕС на себе.
«У французов есть печальный опыт конфронтации с Россией, хотят повторить, — ну, милости просим. Мы до сих пор помним, откуда происходит слово шаромыжник. Можно будет обогатить русский язык новыми выражениями», — сказал он RTVI.
Напоминаем, что накануне президент Макрон выступил перед нацией с агрессивной речью, в которой обозначил Россию как угрозу для Франции и всего континента, а также выразил намерение активировать французский «ядерный зонтик» для стран ЕС. В Кремле увидели в его словах стремление к конфликту, а заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда после 14 мая 2027 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожурил Макрона за нехватку искренности в подражании Наполеону и Гитлеру.
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