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10 марта, 12:29

Признак поражения: Полковник назвал причину появления «Айдара»* в курском приграничье

Полковник Матвийчук: Причиной появления «Айдара»* под Курском стал крах ВСУ

Причиной появления бойцов нацбата «Айдар»* в курском приграничье стал прорыв защитных рубежей ВСУ Армией России. Об этом заявил военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.

«Под Курском идёт прорыв обороны противника фактически с окружением с трёх направлений крупной группировки. Сырский отправляет элиту, которую они берегли, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на фронте. Думаю, что это говорит о поражении противника под Курском», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

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Напомним, сегодня стало известно, что российские подразделения ликвидировали несколько групп «Айдара»* в Куриловке Курской области. Руководство ВСУ направило их на позиции в этом районе, чтобы помочь восстановить снабжение своего гарнизона в Судже через лес.

* Организация включена в список террористов и экстремистов, её деятельность запрещена на территории РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Юрий Лысенко
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