Число сбитых украинских БПЛА в Подмосковье выросло до 26

Силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку ещё 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, на местах падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на местах для ликвидации последствий инцидента.