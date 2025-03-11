Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 02:38

Число сбитых украинских БПЛА в Подмосковье выросло до 26

Силы ПВО Министерства обороны России отразили атаку ещё 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По предварительным данным, на местах падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на местах для ликвидации последствий инцидента.

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА

Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. После число сбитых в Подмосковье дронов выросло до 11.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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