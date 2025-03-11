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Регион
11 марта, 02:05

Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 11

Собянин: В Домодедово и Раменском отразили четыре летевших на Москву дрона

В подмосковном Раменском и в городском округе Домодедова отразили атаку четырёх беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет»,написал Собянин в Telegram-канале.

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА

Он уточнил, что на местах падения БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.

Напомним, что перед этим мэр Москвы сообщил об отражении атаки семи дронов, которые также летели на столицу. Сработали системы противовоздушной обороны в Раменском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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