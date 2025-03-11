Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 11

В подмосковном Раменском и в городском округе Домодедова отразили атаку четырёх беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что на местах падения БПЛА уже работают сотрудники экстренных служб.