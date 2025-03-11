Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.