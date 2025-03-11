Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников, летевших в сторону Москвы. Они были уничтожены в Раменском городском округе.
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