Один из атаковавших столичный регион беспилотников попал в многоэтажку в Раменском. Предварительно, он ударил в жилой дом на Северном шоссе.

Судя по фотографиям с места происшествия, повреждена квартира на одном из высоких этажей. Информации о пострадавших пока нет.

Беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском. Видео © SHOT