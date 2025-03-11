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СВО

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Регион
11 марта, 02:37

Беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском

Один из атаковавших столичный регион беспилотников попал в многоэтажку в Раменском. Предварительно, он ударил в жилой дом на Северном шоссе.

Судя по фотографиям с места происшествия, повреждена квартира на одном из высоких этажей. Информации о пострадавших пока нет.

Беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском. Видео © SHOT

Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА
Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки БПЛА

Об отражении атак беспилотников в ночь на 11 марта сообщил Сергей Собянин. Несколько попыток ВСУ были отражены в Раменском и в городском округе Домодедово.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
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