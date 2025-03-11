Беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском
Один из атаковавших столичный регион беспилотников попал в многоэтажку в Раменском. Предварительно, он ударил в жилой дом на Северном шоссе.
Судя по фотографиям с места происшествия, повреждена квартира на одном из высоких этажей. Информации о пострадавших пока нет.
Беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском. Видео © SHOT
Об отражении атак беспилотников в ночь на 11 марта сообщил Сергей Собянин. Несколько попыток ВСУ были отражены в Раменском и в городском округе Домодедово.
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