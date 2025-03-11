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Специальная военная операция (СВО)
СВО

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Регион
11 марта, 02:51

Средства РЭБ подавили украинские БПЛА в Тульской области

Российские средства радиолокационной борьбы подавили украинские БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе»,уточнил Миляев в Telegram-канале.

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Опасность атаки БПЛА в Тульской области объявили 11 марта в два часа 20 минут.

Напомним, что массированной атаке ВСУ этой ночью подверглась Москва. Всего в подмосковных городах в настоящее время сбили уже более 30 беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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