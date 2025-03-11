Средства РЭБ подавили украинские БПЛА в Тульской области

Российские средства радиолокационной борьбы подавили украинские БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе», — уточнил Миляев в Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА в Тульской области объявили 11 марта в два часа 20 минут.